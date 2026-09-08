中国官方通报，中国8月以美元计价进出口同比增长均达双位数。

综合新华社客户端和财联社等报道，中国海关总署星期二（9月8日）发布的数据显示，中国8月以美元计价出口同比增长25%，符合市场预期，优于7月同比增长23.9%；进口同比增长28.2%，也高于7月同比增长27.5%，但较市场预期30%低，贸易顺差1190.9亿美元（1506.24亿新元）。

根据数据，中国8月向美国出口总值达425亿美元，同比增长34.5%，显著高于7月总值316亿美元。

数据也显示，中国今年前八个月货物贸易进出口总值34.78万亿元人民币（6.55万亿新元），同比增速继续上行至17.6%，较前七个月加快0.3个百分点。其中出口20.17万亿元人民币，同比增长14.6%；进口14.61万亿元，同比增长22%。

中国8月进出口4.65万亿元，同比增长19.8%。其中出口、进口分别增长18.6%、21.7%，连续四个月同时保持两位数增长，进口月度同比增速连续六个月超过出口。