市场研究机构预测，苹果首款折叠屏iPhone今年出货量最高可达600万部，有望在进入折叠屏手机市场的第一年，就超越华为、跃居全球第二，仅次于三星。

Counterpoint Research星期一（9月7日）发布报告，预计苹果今年将取得全球折叠屏手机市场25%的出货量份额，超过华为的22%；三星则以38%继续居首。

该机构指出，苹果今年的销售窗口预计较短，若仍能取得上述份额，将显示苹果对折叠屏市场的显著带动作用。不过，这款新折叠机上市初期的主要限制预计来自供应端，而非需求。

市场普遍预测，由于初期产量有限，苹果新机发布后，销售和交付预计不会立即全面展开，而是随着产能提升，逐步扩大各地区的供应。

Counterpoint预计，2027年全球折叠屏手机出货量将同比增长37%。苹果产品完整销售一年的贡献将成为主要动力，苹果折叠屏手机出货量预计将增加一倍以上，市场份额升至40%。

与此同时，三星和华为持续推出宽屏书本式折叠手机，其他厂商也加紧布局，有望进一步推动市场增长。三星继续推动折叠屏技术创新，华为则凭借多样化产品设计，在中国市场保持竞争力。

目前，折叠屏手机仅占全球智能手机市场约2%，仍有较大的增长空间。Counterpoint认为，未来竞争的关键将是用户体验，以及能否围绕办公、内容消费等需求，开发吸引更多消费者的使用场景。

不过，折叠屏手机的价格目前仍约为传统直板智能手机的三倍，距离大众市场的广泛普及仍需数年。

苹果预计将在美国时间9月9日发布首款折叠屏手机，华为和小米则抢先出招，分别推出新款折叠屏机型。

彭博社分析指出，这凸显了苹果进军规模虽小、却定位高端的折叠屏市场，为竞争对手带来的压力与机遇。折叠屏iPhone预计售价超过2000美元（约2533新元），有望带动消费者对这类设备的关注。

中国厂商和三星电子已在这一市场耕耘多年；在中国整体智能手机市场持续萎缩之际，折叠屏手机仍是表现相对坚挺的亮点之一。

不过，华为此次推出的Mate XT2三折叠手机，起售价为1万9999元人民币（约3770新元），比上一代高出约10%。