中国药企昭衍新药称，中国国内非人灵长类实验动物的供需呈现紧张状态。

据人民财讯报道，昭衍新药星期二（9月8日）举行的2026年半年度业绩说明会。

昭衍新药称，从需求端来看，2026年中国创新药融资、BD授权交易持续回暖，带来整体行业对于非人灵长类实验模型的需求大幅增长。

然而，从供给端来看，非人灵长类实验动物繁育率相对稳定，行业供给弹性较低，无法跟随需求快速扩产，因此中国国内非人灵长类实验动物的供需呈现紧张状态，价格也随之提升。

《中国新闻周刊》去年的报道称，一只实验用的食蟹猴的价格当时已高达10万元（人民币，下同，约1.89万新元）。据第一财经今年7月报道，多家受托研究机构（CRO）今年实验猴档期近乎爆满，预订排期长达五至六个月。业内最新报价显示，优质食蟹猴单价已达20万元，价格直逼冠病疫情期间历史高位。

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《中国新闻周刊》的报道称，绝大多数大分子药物（生物药）都需要用猴做临床前试验，小分子化学药也约有20%—30%会用到猴。尽管国际通用指导原则中没有明确提出必须用猴，但猴子作为非人灵长类动物，相对于非灵长类动物进化程度更高，形态和基因上与人类最为接近，因此依然是应用最广的实验对象。