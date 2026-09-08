中国官方发布首部人工智能（AI）司法文件，规制换脸拟声、“仿冒名人带货”等行为。

综合中新社和中国青年网报道，中国最高人民法院星期一（9月7日）印发《关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》（简称《意见》），依据民法典、网络安全法、著作权法、个人信息保护法、民事诉讼法等规定，对涉人工智能纠纷案件依法处理提出理念和规则指引。

中国最高人民法院法副院长陶凯元当天在新闻发布会上说，这是首部由中国最高审判机构发布的涉人工智能司法裁判规则文件，明确提出坚持以人为本、支持创新发展、筑牢安全防线等基本原则。

《意见》共24条，包括依法规制利用人工智能的侵权行为，依法审理涉人工智能知识产权纠纷案件，探索完善审理程序规则、依法惩治违法犯罪行为等内容。

《意见》明确，未经同意利用人工智能处理自然人的姓名、肖像等，生成可识别该自然人的虚拟数字形象并使用、公开的，构成对姓名权、肖像权等人格权益的侵害；未经同意使用自然人声音作为训练语料，模仿其音色、语调和发音风格生成可识别的合成人声的，构成对声音权益的侵害；操控虚拟形象、合成声音实施不当行为或者发表不实言论、降低他人社会评价的，构成对名誉权的侵害，依法追究行为人的侵权责任。

中国最高人民法院研究室主任周加海在发布会上谈到依法规制“大数据杀熟”“仿冒名人带货”等行为。《意见》明确，针对同一商品或者服务，经营者利用算法在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇，侵害他人合法权益造成损害的，人民法院应当依法认定其承担相应的侵权责任；利用人工智能“仿冒名人带货”且构成欺诈，消费者主张惩罚性赔偿的，人民法院依法予以支持。



