深圳江波龙电子股份有限公司扩大香港上市发行规模、募资70.8亿港元（约11.4亿新元）后，星期二（9月8日）挂牌首日平开。随着香港接连迎来多家人工智能（AI）供应链企业上市，江波龙的市场表现将考验投资者热情能否延续。

江波龙开盘报236港元，与首次公开售股（IPO）发行价持平。截至上午11时，股价报234港元，微幅下跌约0.6%。

彭博社此前引述知情人士报道，江波龙全额行使发行量调整权，将发行规模扩大15%，共售出约3000万股。最终发行价低于240.60港元的招股价上限，较其深圳上市股票前一交易日收盘价折让44%。

中信证券和花旗集团是此次香港上市的联席保荐人。

江波龙是全球最大的独立存储模组制造商之一，自2022年起在深圳上市，为智能手机、电脑、数据中心、汽车及工业设备生产存储产品，旗下主要品牌包括FORESEE、Lexar和Zilia。

彭博社指出，此次上市考验投资者对存储晶片价格走势，以及AI基础设施建设热潮能否持续的信心。今年以来，供应紧张已推动动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存价格大幅上涨。

香港今年新股募资额已超过450亿美元（570亿新元），跻身有记录以来募资规模第三高的年份。彭博汇编的数据显示，今年10宗规模与江波龙相当或更大的新股发行，首日加权平均涨幅约为5%，但其中超过一半目前已跌破发行价。

江波龙计划将大部分募资所得用于晶片设计和先进存储产品研发。路透社报道，受存储产品涨价带动，公司2026年上半年营收同比增长136.3%，达到241亿元（人民币，下同，约45.5亿新元）；净利润则从上年同期的4100万元暴增至107亿元。