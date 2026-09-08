台湾正利用半导体产业优势展开晶片外交，将自身塑造成人工智能（AI）时代民主、可靠的供应方，并表明愿与理念相近的伙伴分享产业红利。不过，美国和欧盟也要求台湾企业扩大当地投资，使台湾面对将更多晶片产能移往海外的压力。

据路透社报道，台湾拥有台积电等重要晶片企业，它们的产品为AI应用提供算力。长期面对外交孤立的台湾，也一直试图凭借科技实力争取国际支持。

不过，这套策略也伴随着扩大海外生产的压力。作为台湾最重要的国际支持者和武器供应国，美国要求台湾将更多晶片制造转移至美国。台积电目前正斥资2650亿美元（3357亿新元），在美国亚利桑那州兴建工厂。

台湾今年较早前与华盛顿达成协议，同意扩大对美投资，以换取美国降低台湾出口商品的关税，但相关安排仍存在不确定性。美国商务部长卢特尼克上周接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时说，美国将对没有在当地生产晶片的企业征收半导体关税。

不过，负责监督美台关税协议执行的美国商务部官员弗劳恩霍费尔（Bill Frauenhofer），在台湾国际半导体展期间对双方合作表示乐观。他说，美台之间的“非凡伙伴关系”正在发挥作用，双方都与这项合作能否成功息息相关。

此外，台湾也在寻求深化与欧盟的关系，而欧盟同样希望吸引台湾企业扩大投资。欧盟委员会官员格罗斯（Kilian Gross）出席台湾国际半导体展，向台湾官员和企业推介欧盟《晶片法案2.0》。

台湾总统赖清德上周在2026晶链高峰论坛上说，随着AI快速发展，全球科技产业更需要值得信赖的合作伙伴。台湾数十年来建立了完整的半导体聚落，并以民主法治为基础，稳定供应全球市场、信守承诺，累积国际伙伴的信赖。