知情人士透露，随着中国国有铁矿石采购商与全球矿业巨头力拓集团的合约谈判进入关键阶段，中国部分钢厂已被要求暂缓采购力拓的旗舰产品皮尔巴拉混合矿。

彭博社引述知情人士报道，中国矿产资源集团已通知部分钢厂，双方谈判目前处于关键阶段，暂时不要与力拓洽谈采购。通知没有透露潜在协议的条款或达成时间等细节。

中国矿产资源集团发言人没有立即回应置评请求，力拓发言人则拒绝置评。

中国矿产资源集团成立于2022年，旨在集中采购铁矿石，将中国作为全球最大铁矿石消费国的地位转化为实际市场影响力。中国去年年贡献力拓近60%的营收，中国铝业集团也是力拓最大股东之一。此外，力拓还与中国企业合作开发几内亚大型西芒杜铁矿项目。

此前，澳洲矿业巨头必和必拓与中国矿产资源集团谈判时也曾遭遇波折，双方僵持持续数月，最终达成一项有效至2027年6月的为期一年协议，并扩大使用人民币计价。

此外，福德士古在与中国矿产资源集团磋商交易条件期间，对华销售也受到限制。