台湾外长林佳龙星期一（9月7日）会见日本维新会访团时，呼吁台日发挥产业互补优势，深化人工智能、半导体及能源等领域合作，共同打造安全、可靠且具韧性的“非红供应链”。

台湾外交部星期二（9月8日）在官网发布新闻稿说，“日本维新会·中华民国（台湾）友好研讨会”会长马场伸幸率团访台，并于前一天与林佳龙会面。

林佳龙表示，日本维新会长期支持台日关系发展，曾在2018年及2024年花莲地震后捐款协助灾区重建。他欢迎维新会与自民党组成执政联盟后，首次组织大型访团访台，期待进一步深化交流与合作。

林佳龙指出，印太地区安全形势日益严峻，感谢维新会长期关注台海和平稳定、印太地区安全，以及日本提升防卫能力的重要性。他期盼台日持续合作，共同实现“自由开放的印度太平洋”愿景。

谈及经贸关系，林佳龙说，全球经济和供应链正加速重组，台日产业优势高度互补。日本正推动17项战略成长领域，台湾也持续加强人工智能（AI）、半导体及高科技产业布局，双方可在AI、半导体、航天航空、能源、社会韧性和经济安全等领域深化合作，共同打造安全、可靠且具韧性的“非红供应链”。

据台湾外交部介绍，马场伸幸感谢台湾政府和民众在熊本地震后表达慰问并踊跃捐款。他认同“台湾有事即是日本有事”的理念，认为面对区域安全形势变化及能源等共同挑战，台日更应加强安全保障与经济安全合作。

台湾外交部介绍，访团共13人，成员包括日本维新会共同代表、众议员藤田文武，以及多名参众议员。这是维新会自去年10月与自民党组成执政联盟后，首次组织大型访团访台。