中国8月大豆进口量同比下降1.1%，但环比回升，首八个月累计进口量也有所增长。分析师预计，受饲料需求放缓等因素影响，全年进口量可能与去年持平或略低。

据路透社报道，中国海关总署星期二（9月8日）公布的数据显示，8月进口1214万公吨大豆，较去年同期的1228万公吨下降1.1%，但比7月增加5.7%。

今年1月至8月，中国累计进口7411万公吨大豆，较去年同期的7333万公吨增长1.1%。

国元期货农业研究员刘金鹭说，8月进口量环比回升，以及首八个月进口增长，部分得益于巴西2025/2026年度大豆丰收和港口物流顺畅。此外，中国畜禽存栏量维持一定规模，也为豆粕生产所需的大豆压榨需求提供支撑。

不过，分析师预计，中国今年全年大豆进口量将与去年大致持平，或略低于去年创纪录的1亿1183万公吨。刘金鹭指出，中国能繁母猪存栏量逐步下降，可能限制第四季度生猪饲料需求增长，进而拖累大豆需求。

上海汇易咨询分析师Rosa Wang预计，8月至11月大豆到港量约为3500万公吨；按照季节性规律，第四季度到港量将逐月减少。

目前，中国民营大豆压榨商正面对进口成本高企和利润微薄的困境。在中国国家主席习近平预计9月24日访问美国，交易商寄望两国放宽关税，以便在南美大豆销售季接近尾声之际，扩大采购来源。

据估计，中美两国领导人今年5月会晤后，中国国有买家已采购超过1100万公吨美国大豆。中国在2028年之前每年采购2500万公吨美国大豆的既有承诺，在会晤后维持不变。