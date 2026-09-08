伦敦警方提呈新证据，涉英中迷奸案的中国留学生恐被追加刑责。

据英国广播公司报道，中国留学生邹镇濠（译音，Zhenhao Zou）被裁定在2019年9月至2023年5月于中英两国迷奸10名女生罪成，去年被英国法院判处终身监禁，最低刑期24年。

伦敦警察厅星期一（9月7日）在官网称，庭审结束后，调查人员搜集到的证据显示，可能有更多女生被邹镇濠侵犯，警方于是公开呼吁潜在受害者提供证据。

报道引述伦敦警察厅称，共有23名女生与警方联系，多数都不愿提出刑事诉讼，当中五人提出新指控，另有两名人据称被强奸，但身份不明。警方已将新证据提交给检方，由他们决定是否追加起诉。

警察厅也说，警方也正单独调查在中国发生的案件，向中国当局取得证据。

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英国伦敦刑事法庭去年3月5日裁定，邹镇濠面对包括11项强奸罪在内的28项罪名成立。

调查显示，邹镇濠偷拍多起实施性侵的视频，但大部分受害人身份无法确认。警方表示，潜在受害者或多达50人，并斥邹镇豪是英国“有史以来最臭名昭著的性侵犯者之一”。

伦敦警察厅称，将持续与检方保持联系以提供新证据，并尽全力为潜在受害者提供支援，同时呼吁更多受害出面报案。