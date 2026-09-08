中国官方提出未来五年要“适度超前”建设信息基础设施，有序部署万卡、十万卡及以上规模的智能算力集群，按应用场景需求建设推理算力设施，并加大国产算力晶片适配力度。

中国工业和信息化部星期一（9月7日）发布《信息通信行业发展“十五五”规划》，提出“十五五”时期信息基础设施累计投资达到3.8万亿元人民币（7172亿新元），推动智能算力规模从2025年的1590 EFLOPS（每秒百万万亿次）提升至2030年的9800 EFLOPS。

《规划》列出13个主要指标和26项重点任务，将“适度超前建设信息基础设施”置于首位，目标是到2030年全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，加快形成技术先进、安全可控的信息通信产业体系，并提升行业治理及网络和数据安全保障能力。

在算力建设方面，《规划》提出加快建设全国一体化算力网，构建“枢纽—区域—边缘”多层次设施体系。除部署万卡和十万卡大规模智算集群外，也强调按需建设推理算力设施，加强与国产算力晶片的适配。

“万卡”与“十万卡”指的是由1万张或10万张以上的专用AI加速晶片互联组成的高性能运算智能集群，也是用以训练大型AI模型的极端庞大算力规模的代指。

央视新闻8月9日报道，中国首个全国产10万卡AI超集群，在国家超算互联网郑州核心节点投入运行使用，主打科学计算与智能计算的融合算力，标志着算力网建设进入10万卡级部署新时代。

工信部相关负责人解读时表示，“十五五”时期是信息通信行业巩固竞争优势的重要阶段。国际上，大国围绕新兴技术产业的竞争更加激烈；国内经济社会加快数智化转型，人工智能等技术的发展带来重大机遇，但行业在基础设施、核心技术、融合应用和治理体系等方面仍有短板。

工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林接受《每日经济新闻》采访时指出，中国算力供给仍面临瓶颈，国产算力服务器与全球领先企业的产品尚有性能差距。他预计，“十五五”时期国内算力服务器可能供不应求，算力晶片领域应优先实现技术自主。

他指出，“适度超前”的关键在于把握分寸：建设应分层推进，通过试点逐步推广；以实际需求和应用场景为导向，进行针对性部署；同时结合现有设施利用与新增建设，避免重复投资和资源闲置。