中国人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）计划招聘约150名工程师，集中加强服务端开发和智能体（Agent）计算基础设施建设，显示公司正加大对模型实际应用所需工程能力的投入。

综合《科创板日报》《21世纪经济报道》和第一财经报道，DeepSeek星期一（9月7日）启动新一轮招聘，重点招募具有两至十年工作经验的后端工程师。

这是DeepSeek两个多月内第二次大规模招聘。公司6月25日曾宣布，正“努力将所有部门的规模扩大至少一倍”，并开放涵盖七大类的33个岗位，工作地点包括北京和杭州。

与上轮广泛扩招不同，此次约150人的招聘计划集中于服务端开发和智能体弹性计算研发两个方向。报道分析，这反映出DeepSeek正加强工程化和基础设施布局，为智能体训练及应用提供支持。

其中，服务端开发岗位涵盖大模型研究平台、智能体框架组件、研发效率基础设施、应用程序接口（API）、线上服务及数据工程六个方向。相关人员将参与支撑数千万日活跃用户的应用架构设计，以及大规模API服务建设。

智能体弹性计算研发岗位则分为平台开发和底层系统两个方向，涉及操作系统、虚拟机、网络、存储及应用调度等技术，重点提升智能体运行环境的性能与可靠性。

DeepSeek Harness团队负责人崔添翼星期一晚在社交平台X发文，将此次约150人的招聘需求形容为“前所未有”，并称这是一项着眼长远的大规模投入。

他解释，计算机系统规模扩大，会使其复杂性大幅增加。目前，数据量、机器和容器数量、训练及评测任务量、智能体运行环境数量，以及用户数和请求量等，都在急剧增长。

一名云计算行业资深工程师分析，随着大模型进入实际应用阶段，竞争不仅涉及算法和算力，也取决于模型能否在真实任务环境中有效运行。“Agent要落地，背后是弹性调度、沙箱隔离、数据回流等一整套系统工程，这恰恰是传统后端工程师的主场，也是DeepSeek此次招聘全部押注工程岗的底层逻辑”。