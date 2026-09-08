中国超级跑车锦标赛（中国GT）上海站上周发生严重连环撞车事故，91号赛车起火，英国车手奥利·米尔罗伊（Ollie Millroy）被困车内。现场救援人员迟迟未能有效施救，最终由23岁的荷兰车手洛克·哈托格（Loek Hartog）弃赛救人。在场参赛的影星吴彦祖事后怒斥赛会救援不力、试图掩盖事故，并形容这种表现“很可耻”。

2026年中国GT上海站星期六（9月5日）举行。比赛进行至第七圈时，两辆赛车在缠斗中冲出赛道，撞上91号赛车，导致后者瞬间起火，米尔罗伊受困车内。

危急关头，驾车经过的哈托格果断停车弃赛，冲向起火赛车。他徒手卸下一侧车门后，因火势太大无法靠近，随即跑向救援人员索取灭火器，之后将米尔罗伊救出。米尔罗伊多处骨折、肺部挫伤，但保住性命。

直播画面显示，哈托格冲到事故现场后，赛会人员仍未及时提供协助。他主动索取灭火器后，才有工作人员递上；另一名手持灭火器的工作人员甚至无法将它打开。根据比赛视频计算，整个营救过程超过1分钟，从事故发生到哈托格开始灭火也超过30秒。另有参赛车手称，救护车约15分钟后才抵达，原因是司机当时在睡觉，“有人拍打车窗都没能把他叫醒”。

吴彦祖当天以GTS组别车手身份参赛。他星期一（9月7日）在Instagram发布视频复盘事故，称直播画面切到现场后迅速转走，赛事控制中心又过了30秒至1分钟才出示红旗，不仅反应缓慢，也让观众无从了解现场情况。

吴彦祖质疑，赛会在应对事故时接连犯错，消防车迟迟未到，赛道工作人员也手忙脚乱、不知所措。更让他不满的是，事故已发生36小时，中国GT仍未正面承认发生了什么，也没有发表声明，“简直是耻辱，真的很可耻。”

他认为，任何个人、组织或企业要取得进步，都必须先承认问题和错误，再分析原因，设法避免重演，这是最基本的责任。但赛会似乎只想掩盖事故，希望事情无人再提、不了了之。如今车手因严重烧伤和骨折躺在医院，“赛会不仅没有承担责任，反而试图将责任推给其他车手”。

吴彦祖说，车手虽然明知参赛存在生命危险，但仍有理由期待事故发生时，基本的安全保障机制能够发挥作用。这次事故却显示，赛事的安全系统全盘失效。

对于有车队决定暂停参加中国GT，直至安全问题得到解决，吴彦祖表示理解，并认为决定合理。他强调，赛会必须从事故中吸取教训，因为一旦稍有疏忽，就可能有人丧命。“你们必须承认这一点，这真的很简单。”

舆论持续发酵之际，中国GT主办方在事发约36小时后，于上星期天（6日）下午发布情况说明，称事故是赛事组委会和所有人都不愿看到的意外，并对此意外和后续对大家带来的冲击和影响深表歉意。

声明称，经初步核查，“整个赛事的配置是符合国家级赛事配置的”，但在细致管理方面有待提高。不过，多数网民并不买账，有人指出，声明不仅出现“我们”一词重复等低级语病，也有避重就轻之嫌。