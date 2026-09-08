一名网红宣称7月为广西洪灾捐款100万元（人民币，下同，18万新元）给广西红十字会，但当地红十字会否认当天收到个人单笔百万元捐款，并根据网民反馈的姓名查询到当日仅1元的捐款。

综合东南网、新福建报道，受台风美莎克影响，7月4日以来广西南宁多地遭受严重洪涝灾害，社会各界纷纷捐款捐物，支援防汛救灾。不过，也有人借灾情炮制虚假善举博取关注。

记者收到网民爆料，小红书万粉网红“安澜”宣传捐款百万，实际只捐1元，还在他人评论区频晒万元捐款截图。

据报道，一个“捐款给广西壮族自治区红十字会百万”的截图就放在“安澜”首页头条，图上的捐款日期为7月17日。网红发帖称“灾后重建，略尽绵薄之力”，引发上千点赞，迅速涨粉至3万1000个。

记者致电广西壮族自治区红十字会，工作人员说，捐款名单均已公示，7月17日并未收到个人单笔百万元捐款。工作人员也根据网友反馈的姓名查询到当日一笔1元捐款，但与网红晒出的账户尾号不符。

记者星期一（9月7日）向小红书反映相关情况后，工作人员称，帖子已处理，用户已禁言，平台明确管控各类制造虚假信息行为，用户若发现相关虚假信息线索，可通过官方通道进行举报，平台会第一时间核实并处置。

在这之前，另一个中国网民也被曝出疑似诈捐。抖音账号“秋叶白”在个人社交平台晒出10万捐款截图，捐款对象为“莆田市红十字基金会”。爆料网民发现，截图中的机构名称、图标及捐款数字标点均与实际情况不符，有诈捐之嫌。

相关视频内容一度收获万人互动，有7000多个赞，上千个网民留言，许多福建网民朴素致谢，而“秋叶白”回复：“微薄小力，不值一提……”

爆料者曾联系“秋叶白”，已被对方拉黑。记者也曾尝试联系，但并未收到任何回复。报道称，记者从福建莆田市红十字会了解到，当地并没有“莆田市红十字基金会”这个机构，此人捐款不实。

“秋叶白”账号也晒出了包括湖北黄冈在内多地的捐款证明，其中截图显示7月8日其向黄冈红十字会捐款10万元，还显示了个人真实姓名。

不过，记者查阅黄冈市黄州区红十字会7月全部公开救灾捐赠公示，未曾出现该笔捐款记录。记者致电黄冈市红十字会，工作人员说，捐款名单均已公示，当日并未收到个人单笔10万元捐款，此为不实捐赠。

上海锦天城（福州）律师事务所合伙人余文蔚说，公开作出的公益捐赠承诺具备法定约束力，不可随意反悔。网民“秋叶白”在网络平台公开发布虚假捐款截图、公示捐赠信息，该行为属于面向社会公众作出的正式公益捐赠承诺，依法产生法律效力，对应的慈善机构有权起诉要求兑现。

若网民在网络平台公开发布虚假捐款截图、公示捐赠信息的行为被认定为借灾情、公益事件营销炒作、编造虚假信息博取流量，或是刻意伪造带有公章的银行转账回单、捐赠凭证，依据中国《治安管理处罚法》相关规定，公安机关可对网民作出罚款、行政拘留等治安行政处罚。