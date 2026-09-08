前中国人民银行研究局首席经济学家马骏认为，更多外国政府和企业可利用融资成本较低的人民币债券，为能源转型项目筹集资金。

据彭博社报道，现任香港绿色金融协会主席兼会长的马骏星期二（9月8日）在香港绿色周的一场彭博新能源财经活动上说，由非中国机构在中国境内发行的人民币债券，即熊猫债，正迅速增长。

他说：“与美元融资相比，人民币融资成本足够低，对许多发行人具有吸引力。”

彭博社汇编的数据显示，今年以来，熊猫债券发行规模同比增长74%，达到创纪录的2250亿元人民币（424亿新元）；离岸市场的点心债发行量同期也大幅增加。标普全球上月发布报告称，较低的融资成本和更多元的投资者群体，是推动发行热潮的主要因素。

巴基斯坦今年5月首次在中国境内市场发行人民币债券，为绿色基础设施项目融资。这批债券的票面利率为2.5%，是巴基斯坦历来融资成本最低的外币债券。

印尼今年早些时候也首次发行约10亿美元（12.6亿新元）的熊猫债券，以拓宽融资渠道。知情人士7月透露，肯尼亚也考虑在中国境内市场发债。

马骏提到，他最近与吉尔吉斯斯坦三家银行讨论发行熊猫债券的可能性，这些银行随即表现出兴趣。他说：“现在需要做的是加强推广，因为平台已经具备，低成本资金和市场流动性也都已经到位。”