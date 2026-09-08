台湾竹北市长选举“蓝白合”破局，争议已蔓延至新竹县各级选举。民众党秘书长周榆修表示，目前事态发展远远超出想象，希望争议止于新竹县，不波及其他县市，但后续仍须视情势发展再作决定。

综合台湾《联合报》《中国时报》和风传媒等报道，在野的国民党与民众党曾就新竹县选举合作展开协调，但双方对是否达成“县长挺蓝、竹北让白”的承诺各执一词，导致两党合作宣告破局。

随着矛盾升级，两党相继限制跨党助选。新竹县长兼国民党新竹县党部主委杨文科宣布，在国民党已提名候选人的选区，不得为非该党提名人助选。民众党则禁止党员在新竹县为他党候选人站台助选，违者最重可被开除党籍。

《美丽岛电子报》董事长吴子嘉星期一（9月7日）宣布，对民众党前主席柯文哲、现任主席黄国昌等九人提出刑事告发，指他们散播不实信息，意图使国民党新竹县长参选人徐欣莹不当选。

吴子嘉公布徐欣莹与黄国昌的LINE对话，并通过律师发表声明，称对话中没有徐欣莹承诺礼让竹北市长选举的内容。被告发者还包括民众党立法院党团主任陈智菡、台北市议员参选人许甫、周榆修及竹北市长参选人邱臣远等。

黄国昌当晚直播反击，指责徐欣莹找他人出面告发，企图模糊争议焦点。他认为，此举无助于挽回她的信用，并要求徐欣莹直接对他提起刑事自诉，在法庭上对质，“你一定自取其辱！”

周榆修星期二（9月8日）接受广播节目“千秋万事”专访时表示，政党协商建立在彼此互信之上，并强调民众党没有说谎，每次会面也都有记录，包括参与者和协商进度；既然已遭告发，就循司法途径处理，但兴讼无法解决徐欣莹面临的选举困境。

他坦言，事态发展“远远超出想象”，不理解国民党新竹县党部的做法，民众党一直是被动回应。对于是否转向与民进党合作，他说目前没有这样的迹象，并强调民众党中央不愿蓝白合争议扩及其他县市，后续将视情势再作决定。

国民党立法院党团书记长许宇甄则表示，参与协商者最清楚谈判细节，相信两党主席能够妥善处理。她指出，各县市选情不同，目前研判争议不会扩散，各地蓝白合作原则也不受影响。