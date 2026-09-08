中共中央新成立的中央社会治理工作领导小组近期曝光。厦门人民代表大会公布的立法说明显示，这个未经中央正式公布的高层协调机构，最迟已于去年中旬投入运作。河南、浙江今年披露的地方会议资料则显示，领导小组办公室设在中共中央社会工作部，并向地方部署工作。

中共中央历来设立各类领导小组等决策议事协调机构，以便跨部门协调、提高效率。官方未公布完整名录，据公开资料不完全统计，包括新曝光的小组在内，目前可识别且未见撤销的中央层级领导小组至少有16个，涵盖党建、统战、教育、农村、港澳、对台、区域发展和低空经济等领域。

福建省厦门市人大网站去年8月公开厦门市人力资源和社会保障局同年6月26日所作的“网约配送员劳动权益立法说明”。文中提到，“中央政治局常委会、中央经济工作会议、政府工作报告、中央社会治理工作领导小组均将加强新就业形态劳动者权益保障作为今年重点工作任务”。

这是目前可查到最早出现“中央社会治理工作领导小组”的官方记录，也显示领导小组职能至少涉及跨部门协调平台劳动政策。

另外，中共山东省委机关报《大众日报》旗下“大众新闻”去年9月19日报道，济南成立全国首个副省级城市农民工党工委，由党工委牵头、行业部门协同，并在建筑、园林、家政等农民工密集行业建立132个党支部的“一盘棋”工作格局，获中央社会治理工作领导小组“刊发推广”。

这也显示，这个新设的领导小组除部署新就业形态劳动者权益保障，也承担总结和推广地方群体党建经验的功能。

迹象显示，新设的中共中央社会治理工作领导小组除部署新就业形态劳动者权益保障，也承担总结和推广地方群体党建经验的功能。图为中国网上订餐外卖平台美团的一名骑手8月26日在深圳骑车送餐。（彭博社）

今年4月3日，河南省社旗县委社会工作部微信公众号发文披露，中央社会治理工作领导小组已设立，办公室设在中央社会工作部；河南省委社会治理工作领导小组也已成立，办公室设在省委社会工作部，下设七个专项工作小组。

浙江省杭州市淳安县官方新闻门户网站“千岛湖新闻网”8月27日报道，淳安县委常委会前一天开会，传达中央社会治理工作领导小组会议及《关于加强新时代社会工作的意见》精神，并听取当地贯彻落实意见的汇报。这显示，相关部署已传达至县级党委。

从领导小组办公室设在中央社会工作部来看，其职能应与督导、指挥、协调中社部既有业务密切相关。

中共中央、中国国务院2023年3月决定组建中社部，统一领导国家信访局，并在省、市、县设相应部门。

中社部负责业务涵盖信访、人民建议征集、党建引领基层治理、行业协会商会，以及民营企业、新经济组织、新社会组织和新就业群体党建。2024年11月首次召开的中央社会工作会议，再把新兴领域党建和平台劳动者服务管理列为重点。

台湾政治大学国际关系研究中心主任、东亚研究所特聘教授王信贤接受《联合早报》采访时指出，上述事务过去分散在民政、信访等不同政府部门，“党这边没有一个抓手”。

他说，中社部是在“以党领政”改革下，把社会治理权力收归党内；但设立后仍缺少跨部门决策中枢，因此再设领导小组。“中社部是一个执行机构，这个小组则是一个顶层设计机构。”

不过，中共中央至今未公开小组成员名单及完整职权。

香港《明报》星期二（9月8日）也根据2024年11月召开的中央社会工作会议发言与出席人员推断，小组由中共中央政治局常委蔡奇担任组长，中央统战部部长李干杰、中央宣传部部长李书磊、中央政法委书记陈文清，以及中央改革办分管日常工作的副主任穆虹任副组长。

香港《明报》根据2024年11月召开的中央社会工作会议发言与出席人员推断，中共中央社会治理工作领导小组由中共政治局常委蔡奇担任组长。（路透社档案照片）

蔡奇现任中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任、中央和国家机关工委书记及中央党校校长，并担任中央党的建设工作领导小组组长。

王信贤分析，若社会治理小组也由蔡奇掌舵，他的权力将由中枢党务、机关党建和干部教育，延伸至信访、基层治理及新兴群体党建，“那就是集大权于一身，所有的党权基本上现在就是他了”。