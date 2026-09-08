中国大陆批赖政府歪曲2758决议
台湾总统赖清德上星期六（5日）在全台律师联合会律师节晚宴致词时指中国大陆除了对台湾文攻武吓、统战渗透外，“在国际上也错误诠释联合国大会第2758号决议，声称台湾是中华人民共和国的一部分”。 （取自台湾总统府官网）
中国大陆星期二（9月8日）批评赖清德政府歪曲联大第2758号决议，并强调“台湾从来不是一个国家，今后也绝无可能”。
台湾总统赖清德上星期六（5日）在全台律师联合会律师节晚宴致词时，指中国大陆除了对台湾文攻武吓、统战渗透外，“在国际上也错误诠释联合国大会第2758号决议，声称台湾是中华人民共和国的一部分”。
根据台湾总统府官网新闻稿，赖清德说，“美国国务院也曾公开表示，包括《开罗宣言》、《波茨坦公告》及《旧金山和约》等二次大战相关文件，都无法证明台湾是中华人民共和国的一部分；更遑论联合国大会第2758号决议处理的是中华人民共和国在联合国的代表权问题，与台湾无关”。
赖清德期望全律会无论在台湾发表看法或是前往海外交流时，都能为台湾发声，并说：“台湾是一个主权独立的国家，不属于中华人民共和国”。
中国大陆外交部星期二回应时说，联大第2758号决议郑重确认了一个中国原则，该决议明确规定恢复中华人民共和国的一切权利，明确了中国在联合国的席位只有一个，不存在“两个中国”“一中一台”。
大陆外交部发言人毛宁在例行记者会上说：“赖清德当局肆意歪曲联大第2758号决议，再次暴露其‘台独’分裂本质，其谬论改变不了两岸同属一个中国的历史和法理事实，撼动不了国际社会坚持一个中国的稳固格局。”