中国大陆星期二（9月8日）批评赖清德政府歪曲联大第2758号决议，并强调“台湾从来不是一个国家，今后也绝无可能”。

台湾总统赖清德上星期六（5日）在全台律师联合会律师节晚宴致词时，指中国大陆除了对台湾文攻武吓、统战渗透外，“在国际上也错误诠释联合国大会第2758号决议，声称台湾是中华人民共和国的一部分”。

根据台湾总统府官网新闻稿，赖清德说，“美国国务院也曾公开表示，包括《开罗宣言》、《波茨坦公告》及《旧金山和约》等二次大战相关文件，都无法证明台湾是中华人民共和国的一部分；更遑论联合国大会第2758号决议处理的是中华人民共和国在联合国的代表权问题，与台湾无关”。

赖清德期望全律会无论在台湾发表看法或是前往海外交流时，都能为台湾发声，并说：“台湾是一个主权独立的国家，不属于中华人民共和国”。

中国大陆外交部星期二回应时说，联大第2758号决议郑重确认了一个中国原则，该决议明确规定恢复中华人民共和国的一切权利，明确了中国在联合国的席位只有一个，不存在“两个中国”“一中一台”。

大陆外交部发言人毛宁在例行记者会上说：“赖清德当局肆意歪曲联大第2758号决议，再次暴露其‘台独’分裂本质，其谬论改变不了两岸同属一个中国的历史和法理事实，撼动不了国际社会坚持一个中国的稳固格局。”