中国一名女子称在长沙一家餐厅被四岁男童触碰臀部，在男童父母道歉并支付医药费后，仍要求书面或视频道歉。双方经三次调解未果，女子拟诉诸法律，但也招致媒体批评“纠缠式维权”。

综合大象新闻、澎湃新闻和九派新闻等报道，来自福建的女子小熊称，8月26日，她在湖南长沙一家餐厅被一名四岁男童触碰臀部。监控画面显示，男童跑动经过她身旁时，手部与她的身体发生接触，当时过道两侧均有人。

事后，男童父母道歉并支付相关医药费。据报道，小熊在争执过程中两度表示自己“呼吸性碱中毒发作”。

小熊随后要求男童父母书面道歉，或由全家拍摄视频道歉，遭到拒绝。男童父母则指称，她在冲突中曾勒住孩子的脖子，并留下痕迹。

有关部门先后组织三次调解，双方仍未和解。小熊表示将通过诉讼解决。

事件在中国互联网上引发广泛争议，微博热搜榜前十名中，至少六个话题与此事相关。

部分网民认为，即使接触属于意外，个人身体边界也应受到尊重，家长有责任看管孩子，要求正式道歉并非不合理。另有网民认为，监控画面不足以证明男童故意冒犯，家长已道歉并支付医药费，继续要求书面或全家视频道歉过于苛刻。

九派新闻引述律师付建表示，女子有权提起诉讼，但结果须依据证据判断。他认为，考虑到男童的年龄及当时情境，相关接触更可能是嬉闹中的意外，难以认定具有性骚扰的故意。

澎湃新闻星期二（9月8日）发表评论，批评将普通纠纷过度上升至性侵或性骚扰层面的“纠缠式维权”做法。文章认为，法律给予女性特定的人身权益保护，但如果明知事件与性侵害无关，仍反复报警、要求调解或提起诉讼，等同于把救济权利异化为博弈施压的工具。

评论进一步指出，滥用“反性侵”之名的纠缠，还可能消耗社会信任、制造性别对立。“公共资源容不下无谓纠缠，社会善意经不起肆意透支。‘纠缠式维权’该停了！”