在俄罗斯竖立纪念战胜日本军国主义的雕像，引发日本抗议后，中国外交部说，《联合国宪章》中的“敌国条款”是针对二战战败国的特殊制度安排，至今仍然有效。

俄罗斯远东城市哈巴罗夫斯克上周为一座高15米的纪念碑举行揭幕仪式。纪念碑呈现一名苏联士兵持枪击毁刻有菊花纹章的边境界碑，以纪念苏联战胜日本军国主义。

综合日本广播协会和共同社报道，日本驻俄罗斯大使馆称，俄罗斯似乎将菊花纹章视为军国主义象征，但这一纹章如今被广泛视为日本皇室的象征，相关设计考虑到日本民众的感受，令人无法接受。

日本首相高市早苗星期六（9月5日）也在社交平台X上批评这座纪念碑，称菊花纹章普遍被视为日本的象征，纪念碑将它刻画为遭到击毁“完全无法接受”。她说，此事关系日本国民感情，将继续要求俄罗斯拆除纪念碑。

中国外交部发言人毛宁星期二（8日）主持例行记者会。有记者提到，日本政府一方面要求俄罗斯拆除纪念战胜日本军国主义的纪念碑，另一方面又指《联合国宪章》中的“敌国条款”已经过时、形同虚设，并询问北京如何看待日本政府近期围绕二战历史和战后国际秩序作出的一系列表态。

毛宁回应说，正确认识和对待历史是检验日本能否恪守发展承诺的标尺。她说，日本当年是在承认军国主义罪行、接受《联合国宪章》全部内容的前提下加入联合国的。《联合国宪章》中的“敌国条款”，作为针对二战战败国的特殊制度安排，至今仍然有效。

毛宁重申，今年是东京审判开庭80周年，日本应当以史为鉴，同军国主义彻底切割，以实际行动取信亚洲邻国。

今年5月，俄罗斯常驻联合国代表涅边贾在联合国安理会提及“敌国条款”，批评日本扩充军备并公开讨论修宪，损害以联合国为核心的国际体系。

日本常驻联合国代表山崎和之当时反驳称，日本强化防卫能力是为了应对日益严峻的安全环境，并非针对特定国家。他还指出，联合国大会1995年通过决议，认为“敌国条款”已经过时，并在2005年通过决议，表明从《联合国宪章》中删除“敌国”措辞的决心。