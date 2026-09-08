台湾总统赖清德说，当前国际形势瞬息万变，为应对未来的挑战，台湾军队必须强化人工智能与不对称作战的能力。

据台湾总统官网消息，赖清德星期一（9月7日）在国防大学主持台军军官深造教育2027年班开训典礼致辞时说，面对国际局势的瞬息万变，人工智能（AI）、无人系统与太空科技等新兴科技，以及大陆对周边国家的威胁与挑衅日益严峻等，台军必须持续升级转型，成为能因应各项挑战的新世代部队。

他指出，台军必须不断强化自我防卫能力，提升军事专业技能，才能捍卫台海的和平稳定，守护台湾的民主、和平与繁荣。

赖清德强调，未来的新世代部队不但要有新训练、新思维、新装备、新科技，更要以人为本、以AI为辅、以实战要求为准绳，并持续提升联合作战与不对称战力的效能。

为此，赖清德勉励现场学员积极培养国际战略思维、吸收新知并勇于创新求变，同时勇于承担领导责任、凝聚团队信赖，成为台军改革的重要力量。

他表示，学员们都有丰富的部队历练，重返校园，代表国家对大家有更高的期待。深造教育不在于累积学历，而是在于提升思考层次，培养跨军种、跨领域的整合能力，为日后承担更重要的职务做好准备。

另据台湾《中国时报》报道，赖清德成为首位主持台军军官深造教育班开训典礼的三军统帅。

据报道，台军军官深造教育班含指参学院（指挥参谋班）、战争学院（战略班），是国防部为中、高阶军官设立的高层次专业军事教育班队，旨在提升军官的战略思维、跨军种整合与领导决策能力，是军官晋升必备的进修资历，也是培养台军领导骨干最重要的学历，校级军官想升将官，一定要先从战争学院毕业。学员除了台军干部，也有友邦派军官参加。

索马里兰军官（后排左二）星期一（9月7日）参加在国防大学举行的台军军官深造教育2027年班开训典礼。（台湾总统府官网）

报道称，与台湾没有正式邦交的东非国家索马里兰也派军官赴台参训，并参与星期一的开训仪式。