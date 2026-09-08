曾砸下8888万元（人民币，下同，1677万新元），夺得央视黄金时段广告“标王”的中国企业太子奶创始人李途纯去世，享年66岁。

综合中国封面新闻和红星新闻报道，李途纯的儿子李帅向封面新闻证实了父亲的死讯。

李途纯是太子奶品牌的创始人，他曾将这一乳酸菌饮料年销售额做到30亿元，一度打败乐百氏与娃哈哈，拿下超70%的发酵型乳酸菌市场。

李途纯1960年出生于湖南临湘一个普通家庭，1990年从国企辞职，怀揣仅有的300元南下深圳闯荡。他在1993年从银行贷款10万元，印制纪念挂历并全部高价售出，掘得人生第一桶金。

李途纯在1996年用100万元启动资金，在湖南株洲建立了太子牛奶厂。报道称，真正让他一战成名的，是次年的一次豪赌。当时，太子奶资产总额甚至不及竞标价，连去央视的20万元入场券都是借的。但李途纯毅然砸下8888万元，夺得央视黄金时段广告“标王”。

这次冒险的回报是惊人的。太子奶当年轻松拿到8亿元订单，一句“饭前饭后太子奶，天天补充乳酸菌”的广告语响彻大江南北。此后，太子奶销售额连续六年翻番。到2005年，太子奶已占据中国发酵型乳酸菌饮料市场70%的份额；2007年，其销售额达到30亿元，与伊利、蒙牛等巨头并驾齐驱。

2008年，太子奶因极端气候、奶粉行业震荡、金融危机刹车，销量下滑、资金链断裂接踵而至。李途纯在此期间被拘禁15个月，后被无罪释放，但也失去了对太子奶的控制权。