中国官方通报，山西省原省长金湘军涉嫌受贿逾亿人民币（1800万新元），一审被判处死缓。

据中国最高人民法院官微消息，河南省信阳市中级法院星期二（9月8日）一审公开宣判中共山西省委原副书记、原省长金湘军受贿案，对被告人金湘军以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对追缴在案的金湘军受贿所得财物及孳息依法上缴国库，不足部分继续追缴。

法院审理查明，2004年上半年至2025年4月，金湘军利用担任广西壮族自治区玉林市市长、市委书记，防城港市委书记，天津市副市长、市委副书记，山西省委副书记、省长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业经营、工程承揽、职务晋升等事项上提供帮助，直接或者通过他人非法收受上述单位和个人给予的财物，共计折合1.48亿余元人民币。

法院认为，金湘军的行为构成受贿罪，数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，论罪应当判处死刑。鉴于他受贿犯罪具有未遂情节，归案后如实供述罪行，主动交代监察机关尚未掌握的绝大部分受贿事实，涉案赃款赃物已部分追缴，，对他判处死刑，可不立即执行。法庭遂作出上述判决。

公开资料显示，现年62岁的金湘军曾任广西玉林市市长、市委书记，防城港市委书记，天津市副市长，天津市委常委、秘书长，天津市委副书记等职。

金湘军在2022年12月任山西省委副书记、代省长，后于2023年1月任山西省省长，直至去年4月官宣被查，然后在去年10月被开除中共党籍和公职。今年3月，检察机关对他提起公诉。法院年6月11日开庭审理此案，金湘军当庭表示认罪悔罪。