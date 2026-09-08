中国车企小鹏的机器人生产线星期二（9月8日）正式启用，首台高阶通用人形机器人完成自动化总装后，自主走下生产线。

综合《新京报》《中国经营报》报道，小鹏计划在今年底实现机器人规模量产，并于2027年面向中国和海外市场推出及交付产品。

小鹏集团介绍，这条生产线从设计之初便以规模量产为目标，核心工序自动化率超过80%。机器人产品与生产线同步设计，并引入整车级质量管理体系，以车规级一致性标准确保产品品质稳定。

小鹏集团董事长兼首席执行官何小鹏说，机器人生产线没有先例可循，必须从零开始打造。公司接下来将加快生产节拍、扩大制造规模，探索中国乃至全球领先的机器人制造新路径。

何小鹏今年6月发布内部信，宣布将人形机器人业务提升至集团最高战略优先级，推动业务从技术研发全面转向规模量产和商业化。

小鹏机器人业务8月24日完成首轮股权融资，融资额超过9亿美元（11.4亿新元），投后估值超过63亿美元。据公司披露，这笔融资创下中国具身智能行业单轮私募股权融资纪录。