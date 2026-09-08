中国应急管理部中共党委书记、部长王祥喜官宣被查大约七个月后，官方通报王祥喜严重违纪违法被开除党籍和公职，并指他毫无纪法底线，将公权力异化为谋取私利的工具。

中央纪委国家监委网站星期二（9月8日）公布，中央纪委国家监委对王祥喜严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

王祥喜被指违规收受礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请，违规参加用公款支付的宴请；在干部职务晋升工作中违规为他人谋取利益；廉洁底线失守，利用职务上的影响为特定关系人经营活动谋取利益；毫无纪法底线，将公权力异化为谋取私利的工具，利用职务便利为他人在工程项目承揽、职务晋升等方面谋利，并非法收受巨额财物。

王祥喜今年64岁，在湖北历任煤矿技术员、副矿长、矿长，矿务局副局长，1996年升任湖北省煤炭工业厅副厅长，是当时湖北省最年轻的副厅级干部。此后，王祥喜在湖北转任多个厅局级岗位，2017年升任湖北省委常委、省政法委书记，跻身副部级高官行列。

2019年，王祥喜离开湖北到北京，出任国家能源投资集团董事长，2022年升任应急管理部党委部长，成为正部级大员，并在同年入选中共二十届中央委员。

中国官方今年1月31日公布，王祥喜接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。在这之前，中国国有资产监督管理委员会官网发布消息称，国资委、应急管理部1月29日联合召开中央企业安全生产工作视频会议。官方通告中并未提及王祥喜出席情况，而过去两年同类会议王祥喜均出席并讲话。