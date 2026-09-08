香港首位航天员黎家盈将于星期三（9月9日）上午与港澳学生进行“天地对话”。

综合香港电台和网媒“香港01”报道，根据香港教育局星期二（9月8日）向中小学发出的信件，星期三将举行“天宫课堂·港澳专场”太空授课活动，香港首位载荷专家黎家盈与神舟二十三号乘组指令长朱杨柱、航天员张志远担任太空教师，为港澳学生进行专家讲解。

神舟二十三号乘组也为参与活动的港澳学生进行科学实验示范。这场活动预计星期三上午9时50分开始，直播约1小时30分钟，教育局将安排各中小学师生当日在校内实时观看直播。

香港创新及科技局长孙东今年6月透露，正在港澳办协助下，与中国国家载人航天办公室积极协调，争取于不久将来举办“天宫课堂”。届时黎家盈将与香港市民“天地对话”，预计可在一两个月后举行。

神舟23号载人飞船今年5月24日成功升空，43岁的黎家盈继刘洋、王亚平、王浩泽之后，成为中国第四位升空的女性航天员，也是首位香港籍航天员。