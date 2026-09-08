随着中东局势持续紧张，中国外长王毅说，枪炮施压不是出路，对话谈判才是正途，并称中国愿与地区各方加强沟通协调，尽快恢复和平稳定。

据中国外交部网站消息，王毅星期二（9月8日）在北京同卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德举行会谈时说，中国是卡塔尔发展进程中最可靠、最长期的合作伙伴，双方要夯实并拓展传统能源和新能源合作，加强投资、高科技、人文交流等领域合作。

他还说，中国赞赏卡塔尔长期致力于斡旋热点问题，为平息争端、争取和平付出大量努力，愿同卡塔尔就国际和地区事务保持沟通协作。

根据中方新闻稿，双方就中东海湾地区形势深入交换意见。王毅说，当前中东海湾局势持续紧张，严重冲击地区各国安全，持续影响能源、航运和供应链稳定。

他并指，“枪炮施压不是出路，对话谈判才是正途”，地区各国的主权安全应得到充分尊重，各方合理关切应予以妥善照顾，国际法基本原则和国际关系基本准则更应切实遵守。

王毅还说，中国愿按照中国国家主席习近平指明的方向，同卡塔尔等地区各方加强沟通协调，支持地区国家把前途命运掌握在自己手中，尽快恢复地区和平稳定，建立公正合理的地区安全新架构。