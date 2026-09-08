在全球人工智能（AI）热潮带动下，中国8月进出口势头依然强劲，贸易顺差持续扩大。

分析认为，面对顺差扩大加剧贸易紧张态势，中国将进一步增加进口，继续贸易多元化，同时也将加强外贸产品升级，稳定出口优势。

中国海关总署周二（9月8日）公布数据显示，8月份出口同比增长25%，高于上月近24%的增幅，其中，集成电路出口增速高达129.8%，汽车出口增长约40%。

从出口地区来看，8月对美国出口大增34.4%，对亚细安（ASEAN）出口增长约30%，对欧盟出口仅增长6.7%，为10个月以来最低增幅。

8月进口也延续高增态势，同比增长28.2%，其中集成电路拉动进口增长13.6个百分点。

经济学人智库高级经济学家徐天辰接受《联合早报》采访时说，在全球AI投资出现明显放缓信号之前，中国出口高增仍将持续。

北京大学经济学院教授，国民经济研究中心主任苏剑接受本报时表示，在内需疲软未有明显改变情况下，强劲的贸易势头还会持续，“中国企业出口的积极性很大”。

中国去年贸易顺差达到创纪录的1.2万亿美元（约合1.52万亿新元），今年前八个月的贸易顺差高于去年同期水平，达8055.1亿美元。外界认为，照此趋势，全年顺差或将再次突破1万亿美元。

不断扩大的贸易顺差，加剧了西方对中国企业的不满情绪。欧盟对中国电动汽车制造商加征额外关税，美国则以国家安全为由禁止从中国进口新的人形机器人。

就在中美元首将于本月底会晤之前，美国财政部长贝森特上周指责中国阻止二十国集团（G20）财长会议发表联合公报，并称中国2025年贸易顺差创下约1.2万亿美元新高，阻碍全球经济成长。中国商务部驳斥了美国的指控，认为美国在为保护主义辩护并试图遏制中国。

中国对美贸易顺差自4月以来逐步扩大，数据显示，8月对美出口达291.8亿美元，月度顺差为2025年2月以来最高。今年1至8月中国对美贸易顺差为1519亿美元，高于去年同期的1366.7亿美元。

面对贸易顺差扩大或将进一步加剧欧美对中国进逼围攻的形势，东方金诚首席宏观分析师王青受访时表示，在国内市场供强需弱的背景下，中国不会采取限制出口的措施，而是会推动“向上平衡”，即稳定出口优势，进一步开放国内市场，扩大先进技术，关键零部件以及优质消费品的进口。

他说，年初以来，中国进口增速反超出口，显示进出口平衡取得一定进展。

苏剑同样认为，中国接下来将进一步对外开放，以贸易多元化来降低外贸波动风险，最主要是推动技术产品结构升级，保持外贸优势。