美国检方秘密起诉中国科技巨头华为八年后，这起围绕华为伊朗业务的刑事案件即将开庭审理。陪审团遴选预计星期二（9月8日）在纽约布鲁克林联邦法院展开。

据路透社报道，起诉书涵盖华为约在1999年至2020年间涉嫌实施的不当行为。美国检方指华为就公司伊朗业务欺骗汇丰等银行，并涉嫌违反美国对伊朗制裁、洗钱、电信欺诈、妨碍司法公正和有组织犯罪。

此外，华为还被控串谋窃取五家美国科技公司的商业机密、就朝鲜业务作出虚假陈述，以及在2009年德黑兰爆发反政府示威期间，向伊朗提供用于追踪示威者的监控设备。

案件部分依据路透社2012年和2013年有关华为与星通技术（Skycom）关系的报道。路透社当时披露，星通2010年曾提出向伊朗最大移动通信营运商出售价值至少130万欧元（191万新元）的惠普电脑设备，而这些设备受到美国禁运限制。华为创始人任正非的女儿、华为高管孟晚舟也据报曾于2008年2月至2009年4月担任星通董事。

美国检方指控，华为利用星通为伊朗业务取得受禁运限制的美国商品、技术和服务，并通过国际银行体系把资金转出伊朗。一家银行据称为星通相关交易结算了超过1亿美元（1.27亿新元）的美元款项。起诉书没有点名这家银行，但消息人士和路透社查阅的文件显示，它是汇丰银行。

案件在2018年引发外交风波。当年，时任华为首席财务官孟晚舟在加拿大温哥华被捕，美国检方指她和华为涉嫌就伊朗业务及合规情况误导汇丰等银行。孟晚舟随后在加拿大被软禁近三年，极力争取不被引渡至美国受审。

2021年，孟晚舟以视频方式出席美国法院聆讯，并与美国司法部达成暂缓起诉协议。她在一份长达四页的事实陈述中承认，曾就华为遵守制裁及出口管制法律的情况，向一家金融机构作出虚假陈述。协议达成后，她获准返回中国，美国后来也撤销对她的刑事指控。

不过，美国针对华为的案件并未终止。补充起诉书在最初的银行欺诈指控之外，进一步指华为窃取商业机密及从事危害美国国家安全的活动。华为对所有控状均不认罪，并否认有任何不当行为。

案件由美国联邦地区法官唐纳利（Ann Donnelly）审理，预计审讯持续约三个月，期间将碰上中国国家主席习近平9月24日赴华盛顿与美国总统特朗普会晤。潜在陪审员已填写长达27页的问卷，内容包括他们对中国和伊朗政府的看法。

北京长期批评这起案件，称它是美国打压中国科技崛起行动的一部分。华为发言人上星期六（9月5日）发表声明说，美国政府对案件的整体叙述“明显不实”。华为也形容，刑事诉讼旨在削弱公司的竞争力，窃取商业机密的指控则是把早已解决的商业纠纷重新包装。

美国检方在特朗普首个总统任期内起诉华为，同时限制在美国境内使用华为设备，并以中国可能利用相关设备从事间谍活动为由，施压其他国家把华为排除在电信网络之外。美国也于2019年以涉嫌危害国家安全的犯罪行为为由，将华为列入贸易黑名单。若华为被定罪，检方将寻求没收公司通过相关非法活动取得的财产或收益。