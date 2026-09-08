香港旅游业监管局在中国十一国庆黄金周假期来临之前，高调出手打击业界强迫旅客购物的违规行为，释出对旅游业界害群之马绝不护短的信息。

香港旅监局星期一（9月7日）公布，“帼名旅游有限公司”和“伯爵旅行社有限公司”在今年2月和4月接待中国大陆入境旅行团旅客期间，没有采取一切合理步骤确保团友不受威逼购物，而导游孙观英对有关团友作出威胁言论，威逼购物，决定撤销有关旅行代理商及导游的牌照。

这次行动是香港旅监局继今年4月和6月撤销一家旅行社和两名导游的牌照，并在8月暂停一家注册商店注册30日后，再次就威逼购物行为采取的执法行动。

香港旅监局说，根据《旅游业条例》，所有持牌导游、领队和旅行社，以及在“入境旅行团注册商店行政计划”下的注册商店，须恪守牌照条件。持牌人有责任确保旅行团参与者不会因骚扰、威逼而被迫进入或留在任何商店，也不得在购物行程中被威逼购物。违反牌照条件一经定罪，旅行代理商可处罚款10万港元（1万6200新元）及监禁两年，导游或领队可罚5万港元及监禁一年。

局方强调，中国十一国庆黄金周假期将至，会联同执法部门加紧巡查，保障访港旅客权益，维护香港旅游业的声誉。

香港是著名购物天堂，但在多年前因“零团费”不时发生强迫大陆旅客购物的冲突，引发轩然大波，中国国家旅游局甚至对香港发出旅游警示。港府后来加强监管，相关问题才逐渐降温，但最近又有大陆旅客在社交媒体投诉参加赴港旅游团遭导游强制购物。

香港《信报》星期二报道，据悉有部分业界人士对当局这次高调发放相关惩处决定略有微言，认为恍如在旅游旺季前自行“负面宣传”，可能吓怕大陆游客。香港旅监局和政府当局也曾犹豫，担忧此举在中国国庆之前为香港旅游气氛蒙上阴影，但最终经过一番“思想斗争”，还是决定长痛不如短痛，主动高调把强迫购物丑闻展示于阳光之下，向大陆游客释出香港这个法治之都，对旅游业界害群之马绝不护短的正面信息。

香港公共管治学会理事长陈财喜博士接受《联合早报》访问时指出，强迫购物影响旅游业声誉，当局这次严厉打击业界一小撮害群之马，既反映目前的监管机制有效，也凸显旅监局的决心，可为香港旅游行业的形象加分。

他认为，港府应加强向旅游业界宣传不能强迫旅客消费的规定，以及要求办入境团的旅行社向旅客提供投诉热线，以提高阻吓作用。