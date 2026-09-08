中国军方据报正加快研发军用人形机器人，预期未来五至10年可能走上战场。受访军事专家研判，解放军此举不仅旨在加强进攻台湾本岛时的城市作战能力，更重要是实现中共高层提出加强新质战斗力的要求，满足未来战场的需要。

路透社查阅逾百份军方文件后星期一（9月7日）总结报道，中国军事机构正根据战场需求测试人形机器人，寻求采购相关设备和训练技术，并研究如何与部队协同作战。

报道称，中国对于将人形机器人应用在军事上的兴趣，从2024年开始升温，测试工作在过去两年取得进展，主要聚焦于机器人感知、操作和训练数据。

军事采购文件显示，解放军今年6月为一套人形机器人数据采集与标注系统编列约30万美元（38万新元）预算，用于采集和标注摄像头、雷达及运动数据，包括机器人可通行地形的信息。

这些技术要求表明，中国军方的关注正从机器人本体，延伸至感知、操作和训练系统。国防研究学者认为，这些系统是人形机器人走出受控演示环境的关键。

国防科技大学试验训练基地（西安校区）的研究人员，去年8月在一篇论文中提供人形机器人参与城市作战的设想。当中，包括人形机器人、机器狗或无人车的六台“战斗机器人”，被分配给两个突击小组，与地面部队协同，逐层逐室清剿敌军占据的一栋建筑。

台湾国防安全研究院战略与资源研究所所长苏紫云向《联合早报》指出，城镇作战是最复杂的战场形态之一，有大街小巷、高低楼房，“如果这些仿生机器人可以适应城镇作战，就能更容易克服野战的情况”。

台军近年在年度“汉光”演习中，持续重点强化全岛城镇韧性防卫能力。对于解放军加快研发军用人形机器人，是否为了在进攻台湾时投入城市作战，苏紫云表示，台湾要对此提高警惕，“但不用杯弓蛇影”。

他说：“事实上这并不只是针对台海，解放军发展一种器械不会只为了台海作战。它（军用人形机器人）一定是为了服务（中共总书记）习近平提出的新质战斗力、未来战场的需求。”

中国官媒8月为军用人形机器人加大造势力度。在八一建军节当天播出的央视《新闻联播》中，军方测试人形机器人士兵的数秒特写画面已罕见曝光。

在今年“八一”建军节当天播出的央视《新闻联播》中，中国军方测试人形机器人士兵的数秒特写画面罕见曝光。（央视新闻联播截图）

世界人形机器人运动会8月22日在北京举行五天。中国人形机器人会上打破百米短跑、跳高两项人类世界纪录后，《解放军报》8月28日发文呼吁“加速智能装备淬火砺刃，让实验室里的‘机器人’真正成为能打胜仗的‘战斗员’”。

澳大利亚战略政策研究所高级分析师戴维斯研判，人形机器人目前尚不具备战场实用性，但可能在未来五至10年内实现。

中国军事评论员宋忠平受访时分析，目前已有大量机器人应用于俄乌战场上，包括智能化无人机，实际上就是飞行机器人。“人形机器人只是一个噱头，真正的机器人在战场上已经完全体现出来，至于人形机器人什么时候出来，是不是未来五到10年，我觉得只要有需要，人形机器人是可以做到的。”

苏紫云指出，军用人形机器人目前面对的主要挑战，是电力问题。目前人形机器人身上的电池可以支撑约两三个小时，“如果是在战场上这种高强度环境，可能只有一两个小时，其实没有办法去做相关的战斗”。此外，人形机器人在陆地上进攻时，相比无人机也更容易被防守一方发现消灭。

宋忠平则认为，让人形机器人具备自主适应战场、态势感知等能力，是目前研发面临的最大的难题。他指出，战场环境极其恶劣，包括电磁干扰、电磁屏蔽、地形气候，都会对人工智能武器装备产生重大的影响。

他说：“要解决大脑（机器人懂战术、能感知 ）和小脑（机器人身手敏捷、适应地形）的问题，光有小脑不行，光有大脑不行，必须大脑和小脑有机的结合，完美的结合。”