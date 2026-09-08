中国存储晶片巨头长鑫科技预计，全球动态随机存取存储器（DRAM）供不应求的局面将在今年下半年延续，但也提醒当前价格已处于高位，不具备持续大幅上涨的条件。

综合《上海证券报》和澎湃新闻报道，长鑫科技星期一（9月7日）召开2026年半年度业绩说明会。公司高级副总裁兼财务负责人黄丹阳说，全球DRAM供应下半年仍将紧张；公司毛利率持续上升，既受益于行业景气周期，也反映自身盈利能力得到实质提升。

公司同时指出，今年上半年，全球DRAM产品景气度提升、价格上涨，但推动DRAM价格上涨的供需因素仍在不断变化；当前价格已处于高位，持续大幅上涨并不可持续。

在人工智能（AI）算力需求快速增长的带动下，全球DRAM供不应求。韩国券商KB Securities分析称，随着AI基础设施投资以前所未有的速度扩张，存储晶片市场正面临严重短缺。三星电子和SK海力士的存储晶片库存已不足10天的供应量，明年可供销售的产品可能明显不足。

长鑫科技是中国最大的DRAM晶片制造商。这类晶片广泛用于智能手机、个人电脑、服务器和人工智能系统，主要承担短期数据存储功能。

市场调研机构Counterpoint Research上星期三（9月2日）在官网发布的最新行业报告显示，长鑫科技今年第二季度的全球DRAM营收市占率，从去年同期的4%升至10%，位居全球第四。