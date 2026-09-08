中国国家主席习近平星期二（9月8日）应约与英国新任首相伯纳姆通电话时说，中英两国社会制度和国情不同，但共同利益大于分歧，双方应当互尊互信、超越分歧、求同存异，做大互利合作的蛋糕。

伯纳姆则说，他将就对两国都重要的问题进行坦诚和建设性接触，并提及国内安全、俄乌战争、香港课题、人权和具有特殊重要性的领事案件。

据中国央视新闻报道，习近平在通话中祝贺伯纳姆就任英国首相，并说中英是全面战略伙伴；两国也应当保持开放前瞻意识，加强各领域交流合作。希望英国充分保障中国投资者合法权益。

习近平也说，中英两国要加强在联合国、二十国集团、世界贸易组织等框架内的沟通和协作，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

根据中方新闻稿，伯纳姆说，他曾长期担任曼彻斯特市长，与中国有着多年友好交往。习近平2015年对英国进行国事访问时曾到访曼彻斯特，对推动当地与中国的交流合作产生重要影响。

另据英国官方发布的新闻稿，伯纳姆就尼中泥石流灾害遇难者表示慰问，并对于救援工作和向受影响英国公民提供的支持表示赞赏。

英方新闻稿提到，两国领导人申明，致力于建立长期、一致的英中全面战略伙伴关系。他们也讨论了务实合作对于推进英中双方利益和应对共同全球挑战的重要性，以及“英中关系中的机遇，包括经济增长和提高两国人民的生活水平”。

英方新闻稿也说，两国领导人同意保持联系，并继续就一系列共同优先事项开展政府间对话。

英国前任首相斯塔默在上任后一直寻求解冻对华关系，并于今年初访华，推动双方恢复高层互动。

不过，伯纳姆正式接任前，英国在7月宣布将中国民企敬业集团六年前收购的英国钢铁收归国有，给刚开始回暖的中英关系，蒙上了阴影。