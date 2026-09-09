中国国务院副总理丁薛祥强调，教材体现中国党政意志，要坚持和加强中共对教材工作的全面领导，牢牢把握正确政治方向和价值导向，严格教材编审出版管理，规范教材选用使用。

据新华社报道，中国全国教材工作会议星期二（9月8日）在北京召开。国家教材委员会委员，各省区市和新疆生产建设兵团、中央和国家机关有关部门、有关高校负责人参加会议。中国教育部、中共中央宣传部、工业和信息化部、浙江省、北京大学负责人，以及教师代表在会上作交流发言。

丁薛祥出席会议并讲话。他指出，教材是传播知识的主要载体，体现中共和国家意志，反映人民重大关切，直接关系中共教育方针落实和教育目标实现。

丁薛祥表示，中国教材工作取得历史性成就、发生格局性变化，根本在于以中共总书记习近平为核心的党中央领航掌舵，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。

他并要求深入学习贯彻习近平重要指示精神，贯彻落实中共中央和国务院决策部署，深刻把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，以高度的政治责任感和历史使命感，进一步加强和改进教材工作，加快构建中国特色高质量教材体系，为教育强国建设提供有力支撑。

丁薛祥强调，要坚持和加强中共对教材工作的全面领导，牢牢把握正确政治方向和价值导向，确保党的教育方针贯彻落实到教材建设的各个方面。紧紧围绕立德树人根本任务，深入推进中共创新理论进课程教材，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

他并要求更好适应时代要求，加快构建哲学社会科学自主知识体系和原创性教材体系，统筹基础教育、职业教育、高等教育教材建设，用心打造培根铸魂、启智增慧的精品教材。

丁薛祥也要求严格教材编审出版管理，规范教材选用使用，做好舆论引导工作，持续提升教材工作治理效能。加强理论研究和人才队伍建设，完善政策支持和法治保障，推动教材工作开创新局面。