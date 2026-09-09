欧盟将寻求中国承诺采取措施缓解双边日益扩大的贸易失衡，并争取北京在10月初前采取初步行动。

据路透社报道，欧盟贸易专员谢夫乔维奇星期二（9月8日）表示，希望通过磋商处理中国商品大量出口、欧盟商品对华出口受限，以及北京限制关键物资出口等问题，尤其是欧盟所需的矿产。

过去一年，中国对欧盟出口的纺织品、化学品、塑料、机械、电池，以及电动汽车和混合动力汽车大幅增加。欧盟认为，这在很大程度上受中国产能过剩推动。北京则批评，炒作经济失衡和产能过剩等问题是保护主义，目的是向中国施压并限制中国发展。

数据显示，中国去年对欧盟贸易顺差达到3606亿欧元（约5305亿新元），比2024年增长15%，今年上半年又扩大9%。欧盟领导人今年6月要求欧盟委员会通过对华对话取得成果。

谢夫乔维奇计划下月初访问北京，希望届时磋商能取得切实成果。他在柏林一场由欧盟机构主办的小组讨论会上透露，届时与中国讨论的优先事项包括应对贸易逆差扩大及中国出口激增、消除欧盟商品进入中国市场的障碍，以及明确中国对稀土、成熟制程晶片等关键物资的出口安排。

他提出，可先针对部分出口产品开展试点，验证合作成效，再逐步完善机制，但未说明中国可能限制哪些商品的出口。

谢夫乔维奇坦言，一次北京之行无法解决欧盟的巨额贸易逆差，但双方必须共同启动这一进程。他警告，若磋商无法取得成效，欧盟将面临寻找其他解决办法的巨大政治压力，因为贸易失衡持续下去将损害欧洲经济的未来。