中国公安部部长王小洪表示，中国－太平洋岛国执法能力与警务合作部级对话机制建立四年来，双方互信根基不断筑牢。北京愿同各方一道深化部级对话机制建设，坚持因国施策、拓展培训领域，坚持需求导向、提升合作质效。

据新华社报道，第五次中国－太平洋岛国执法能力与警务合作部级对话星期二（9月8日）在北京举行，王小洪与南太平洋岛国瓦努阿图（Vanuatu）内政部部长纳珀特（Andrew Napuat）担任共同主席。

巴西籍贯的国际刑警组织秘书长乌尔基萨（Valdecy Urquiza）和法国籍的联合国毒罪办亚太办主任尚茨（Delphine Schantz）应邀出席并发言。

中国－太平洋岛国执法能力与警务合作部级对话机制于2022年建立，是中国与太平洋岛国之间开展多边执法合作、维护地区安全稳定的重要官方对话平台。

王小洪在主旨讲话中指出，中国－太平洋岛国执法能力与警务合作部级对话机制建立四年来，双方互信根基不断筑牢，培训交流走深走实，执法合作务实有效，警心民心相知相通，为促进地区繁荣稳定发展发挥了积极作用。

王小洪表示，中国愿同各方一道，认真落实国家主席习近平和太平洋岛国领导人达成的重要共识，积极践行四大全球倡议（全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和全球治理倡议），深化部级对话机制建设。

中国也愿同各方坚持因国施策、拓展培训领域；坚持需求导向、提升合作质效；坚持互学互鉴、织密警心纽带；坚持开放包容、加强多边合作，努力取得更多务实成果，为构建中国－太平洋岛国命运共同体作出更大贡献。

王小洪星期二还分别会见来华出席全球公共安全合作论坛（连云港）2026年大会的国际刑警组织主席菲利普（Lucas Philippe）、秘书长乌尔基萨，以及瓦努阿图内政部部长纳珀特。

在分别会见菲利普、乌尔基萨时，王小洪表示，愿同国际刑警组织进一步提升务实合作水平，在国际法框架内完善全球打击治理电诈犯罪体系，携手办好将在香港举办的国际刑警组织第94届全体大会。

新华社引述菲利普、乌尔基萨表示，国际刑警组织坚定恪守“一个中国”原则，支持全球公共安全合作论坛（连云港）建设，赞赏中国为打击电信网络诈骗犯罪所作的重要贡献。

在会见纳珀特时，王小洪表示，中国愿同瓦努阿图加强各层级交流往来，在打击非法移民和跨国犯罪、追逃追赃、执法能力建设等领域深化合作，为两国人民带来实实在在的好处。

新华社引述纳珀特表示，瓦努阿图愿深化与中国的警务执法合作。双方并签署有关合作文件。