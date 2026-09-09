菲律宾国防部长特奥多罗在一场国际论坛上就南中国海议题发言时，收到一张据称来自中国外交官、阐述北京对争端立场的便条。他随即当场指责中方缺乏基本礼仪，并用菲律宾语斥责：“你们也该知耻吧”。

综合彭博社、韩联社、《马尼拉时报》和菲律宾“问询者网”报道，这场罕见的交锋发生于星期二（9月8日）的首尔防务对话会。当时，特奥多罗正在一场小组讨论中谈及菲律宾面临的海上挑战，以及遵守《联合国海洋法公约》的重要性。在特奥多罗发言途中，一名论坛工作人员将便条递给了他。

这一幕被现场直播拍下，菲律宾国防部星期二在社交媒体X上传了这段画面。

特奥多罗暂停发言，逐行宣读便条，并逐点反驳。当读到便条称2016年南中国海仲裁违反国际法基本原则时，他反问：“所以你的意思是，《联合国海洋法公约》违反国际法？”

读到裁决“没有约束力”时，他回应称，中国不愿受《联合国海洋法公约》约束。当读到北京“不接受、不承认”裁决时，他又说道：“当然，因为你们输了”。

特奥多罗随后向全场举起便条，指责中方不仅不尊重国际法，也不尊重东道国韩国及在场听众，“把《联合国海洋法公约》扔到地上践踏”。他质疑，在自己回答问题时递交这样的文件，违背国际论坛应有的礼仪。

他说，“中国或许需要先学会基本礼仪和行为规范”，这番话引来台下掌声。他接着说：“这已经不再是灰色地带行为，而是实实在在的胁迫、霸凌和侵略。”

特奥多罗还称，会保留这张纸作为纪念，并称此举暴露中国的急切心态，以及其立场在公开讨论中缺乏说服力。

韩联社引述论坛主办方介绍，便条来自中国驻首尔大使馆的一名武官。这名武官将便条交给工作人员，要求转交特奥多罗。工作人员误以为便条来自菲律宾代表团，便在他发言时直接递给了他。

特奥多罗还讽刺递交便条的官员：“你刚刚为自己的国家立了大功。谢谢你。”

彭博社指出，这场交锋发生在中国制裁特奥多罗数月之后。北京此前指责他发表损害双边关系的言论，加剧两国紧张关系。特奥多罗是目前已知遭北京制裁的最高级别菲律宾官员。

这并非特奥多罗首次在国际论坛上批评中方人员。在去年的香格里拉对话会上，他也曾指责中方将宣传说辞包装成问题。