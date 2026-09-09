受中东战争引发供应风险、能源成本居高不下所推动，中国8月份的工业生产者出厂价格指数（PPI）和居民消费价格指数（CPI）同比涨幅均有所扩大，其中CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；PPI同比上涨3.8%，涨幅也扩大0.3个百分点。

中国国家统计局星期三（9月9日）公布，8月CPI环比由上月下降0.1%转为上涨0.4%；扣除食品和能源价格的核心CPI同比涨幅回升至1.0%。

能源价格是推高CPI的重要因素。8月能源价格同比上涨4.1%，涨幅较上月扩大3.5个百分点，拉动CPI上涨约0.28个百分点。其中，汽油价格同比上涨9.3%，环比则由上月下降10.7%转为上涨7.2%。

黄金饰品和部分电子产品价格也明显上涨。黄金饰品价格同比上涨33.6%；平板电脑、计算机和手机价格分别上涨21.5%、19.6%和11.0%，涨幅均有所扩大。

国家统计局指出，受算力需求快速增长等因素影响，手机、平板电脑和数据存储设备价格环比分别上涨2.3%、2.1%和2.1%。

食品价格同比仍下降1.4%，但降幅较上月收窄0.1个百分点。其中，猪肉价格下降11.8%，是拉低CPI的重要因素；鸡蛋价格则上涨18.5%，涨幅扩大0.7个百分点。

从环比看，食品价格由上月持平转为上涨0.4%。高温多雨天气及应季蔬菜换茬，推动鲜菜价格上涨5.5%；受蛋鸡夏季产蛋量减少、生猪出栏减少等因素影响，鸡蛋和猪肉价格分别上涨2.4%和1.3%。不过，应季水果及水产品供应增加，带动价格分别下降2.5%和0.9%。

服务价格同比上涨0.8%，涨幅较上月扩大0.1个百分点。暑假出行需求也推动交通工具租赁、飞机票和宾馆住宿价格环比分别上涨3.3%、3.0%和1.0%。

工业品方面，8月PPI环比由上月下降0.7%转为上涨0.4%。国家统计局将这一变化归因于国际大宗商品涨价的传导效应，以及中国国内产业转型升级带动部分行业需求增加。

数据显示，国际原油和有色金属价格上行，带动石油开采、精炼石油产品制造、有机化学原料制造，以及有色金属冶炼和压延加工业价格环比上涨，四个行业合计拉动PPI上涨约0.31个百分点。

部分科技相关行业价格也有所上升，电子电路制造和虚拟现实设备制造价格环比分别上涨3.5%和1.9%。夏季用电、用煤需求增加，则带动煤炭开采和洗选业价格上涨2.8%，电力供应价格上涨1.4%。

从同比看，煤炭开采和洗选业、有色金属冶炼和压延加工业价格分别上涨26.6%和20.8%，是推动PPI上涨的重要行业。汽车制造、医药制造和非金属矿物制品等行业价格则继续下降。