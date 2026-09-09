获教宗任命的中国重庆总教区总主教丁杨（圣名安德肋），星期二（9月8日）在重庆接受主教祝圣。

据梵蒂冈新闻网报道，圣座新闻室公告称，教宗于今年7月28日任命丁杨为重庆总教区总主教，他的候选资格在圣座与中国签署的《临时协议》框架下获得批准。

另据中国天主教官网消息，丁杨的祝圣典礼星期二在重庆市渝中区天主教堂举行。

祝圣典礼由中国天主教爱国会主席、中国天主教主教团副主席、北京教区李山主教主礼，中国天主教主教团副主席、重庆市万州教区何泽清主教，中国天主教主教团副主席、四川省宜宾教区罗雪刚主教，中国天主教主教团副主席、湖北省武汉教区崔庆琪主教，中国天主教主教团副秘书长、贵州教区肖泽江主教，中国天主教主教团副秘书长、北京教区甄雪斌助理主教襄礼。中国天主教主教团秘书长杨宇神父宣读了中国天主教主教团的批准书。神父、修女、修生和教友代表共350人参加祝圣典礼。

丁杨1981年9月16日出生于重庆合川，2000年至2006年就读于北京修院。他在重庆渝中区圣若瑟堂区完成一年牧灵实习后，于2007年5月24日晋铎，随后担任该堂区副本堂神父。

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2009年至2011年，丁杨赴澳门圣若瑟大学研读神学，2012年至2014年在北京天主教神哲学院担任辅导员。2014年3月，他前往罗马圣十字架大学深造，翌年回国，随后先后在重庆总教区铜梁、潼南、铜罐驿和九龙坡担任本堂神父。他在2026年4月15日当选为天主教重庆教区候任主教。

自7月下旬以来，内蒙古连续完成两名新任天主教主教祝圣，常彦峰、段永昆分别出任赤峰教区主教、巴彦淖尔教区助理主教。8月31日，刘红刚获祝圣为山西大同教区主教，相信他们同时获得梵蒂冈的认可。