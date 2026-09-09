中国国家副主席韩正说，中国制造业领域外资准入限制已“清零”，电信、医疗等服务业领域有序开放。他表示，中国将继续积极扩大自主开放，以更多务实举措便利来华投资。

中国国际投资贸易洽谈会（投洽会）星期二（9月8日）在福建厦门开幕。韩正当天上午出席开幕式并致辞，表示当前世界进入新的动荡变革期，不确定、不稳定因素明显增多，但开放合作的历史大势不会改变。

韩正致辞中提出三点建议，一是不断开创合作共赢新局面。他指出，中国已对63个国家实施零关税政策，制造业领域外资准入限制已经“清零”，电信、医疗等服务业领域有序开放。

韩正表示，中国将继续积极扩大自主开放，以更多务实举措便利来华投资。希望各国企业把握中国开放发展机遇，持续深耕中国市场，实现互利共赢。

二是加快培育创新增长新动能。韩正指出，科技创新和产业进步是全球经济发展的关键驱动力，也是国际投资贸易合作的热点和重点。

他表示，中国坚持优势互补、平等互利，加强国际科技和产业创新合作，愿同各方携手打造和维护全球开放创新生态，共同培育惠及全球的增长新动能。

三是共同维护产业链稳定畅通。韩正指出，中国是全球供应链的重要环节，是全球产业分工体系的共建者和维护者。

他表示，面对贸易保护主义加剧和地缘风险冲击，中国愿与各方携手，共同推动全球产业链供应链朝着更加稳定、畅通、包容的方向发展，共同维护多边贸易体制，做大合作和发展的蛋糕。

韩正并强调，当前国际形势变乱交织，越是风浪迭起，各方越要拉紧合作纽带，推动普惠包容的经济全球化，创造共同繁荣发展的美好未来。

另一方面，韩正星期二在开幕式前到投洽会展馆巡馆，参观主宾国沙特馆、芬兰馆及金融、省区市推介和中国投资等专区，与主宾国代表团团长、参展单位负责人互动交流，鼓励他们用好投洽会平台，加强洽谈对接，深化双向投资合作。

此前一天，韩正星期一（7日）下午集体会见了出席投洽会的跨国公司和外国商协会代表，表示经济全球化不可阻挡，希望跨国公司抓住中国超大规模市场和新质生产力发展提供的广阔机遇，坚定信心投资中国，实现互利共赢。