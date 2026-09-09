中国清华大学高等研究院更名为“清华大学杨振宁高等研究院”，并于9月5日举行揭牌仪式，纪念去年逝世的诺贝尔物理学奖得主杨振宁。

据“清华大学高等研究院”微信公众号星期二（9月8日）消息，揭牌仪式在清华大学大礼堂举行。校长李路明、副校长王亚愚、原校长兼高等研究院原院长顾秉林、高等研究院院长段文晖，以及杨振宁夫人翁帆等出席。

王亚愚在仪式上宣读更名决定，并表示高研院的制度、前沿探索及人才培养模式，已深深融入清华物理学科体系。以杨振宁之名命名研究院，既是向他致敬，也是为了传承自由探索、唯真求实的学术精神。

顾秉林、翁帆和段文晖分别发言，回顾杨振宁创建高研院的历程。段文晖表示，研究院将继续聚焦基础科学前沿，鼓励原创研究，重视青年人才培养，为中国基础科学发展作出贡献。

中国物理学会副理事长方忠、国家自然科学基金委员会数理科学部主任陈仙辉、北京大学原校长龚旗煌、南方科技大学校长薛其坤，以及诺贝尔物理学奖得主康斯坦丁·诺沃肖洛夫等出席仪式。来自高校、科研院所的代表，以及校友和师生等约400人参加。

杨振宁去年10月18日因病在北京逝世，享年103岁。他被视为20世纪最具影响力的物理学家之一。1956年，他与李政道共同提出弱相互作用中宇称不守恒的理论，两人翌年获颁诺贝尔物理学奖，成为首批获得诺贝尔奖的华人。