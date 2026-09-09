美国安全机构指责深度求索（DeepSeek）、月之暗面等六家中国人工智能（AI）企业，系统性地从美国AI模型中提取专有知识，用于训练自身产品，并敦促美国开发商立即采取保护措施。

综合彭博社和路透社报道，美国国家安全局、联邦调查局及网络安全和基础设施安全局星期二（9月8日）发表联合声明，称这些中国企业至少从2024年起利用“蒸馏”技术，以“工业化规模”访问美国AI模型并提取信息。

声明点名的企业包括DeepSeek、Kimi开发商月之暗面、阿里巴巴、MiniMax、阶跃星辰和智谱，涉及的美国模型来自Anthropic、OpenAI、Alphabet旗下谷歌和SpaceX。

蒸馏是利用较大模型生成的内容训练其他模型的技术，可用于降低训练和运行成本。这项技术本身有正当用途，美方此次指控的重点是，中国企业未经授权使用美国模型，并刻意绕过相关使用限制。

声明称，这些企业正在开展“激进、恶意且有针对性的蒸馏活动”，而且中国政府很可能知情。美方建议开发商针对疑似恶意蒸馏请求调整模型回复，并相互分享相关情报。

中国驻美大使馆及上述六家企业均未立即回应置评请求。中国政府此前曾驳斥美方有关不当使用蒸馏技术的指控。

OpenAI和Anthropic近来多次指责中国竞争对手未经授权访问其模型，以低得多的成本开发聊天机器人。彭博社此前报道，Anthropic在6月指责阿里巴巴利用数千个虚假账号，大规模违规访问Claude模型。

路透社7月31日报道，中国军事研究人员曾利用美国领先AI模型生成的内容，训练本土系统，以提升国防能力。

特朗普政府4月已表明将采取进一步措施，美国国会议员也在考虑惩罚被认定不当复制美国技术的中国企业。财政部长贝森特7月警告，任何被发现窃取知识产权的中国企业，都可能面临制裁。

此次指控距离中美领导人计划在华盛顿举行的峰会仅剩数周，可能为双边关系增添摩擦。随着双方争夺AI技术和市场主导权，这一领域已日益成为中美竞争的焦点。