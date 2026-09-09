美国在台协会（AIT）处长谷立言星期三（9月9日）表示，台海发生任何冲突对全球经济的影响都将超过第二次世界大战，即将举行的美中峰会是避免误判的良机。

据路透社报道，谷立言（Raymond Greene）星期三在台北举行的一场防务论坛上表示，没有比如何确保台海和平更重要、更紧迫的话题了。

谷立言警告：“除了人员伤亡之外，台海发生任何冲突对全球经济的影响都将超过第二次世界大战。”

尽管美国与大多数国家一样，与台湾没有正式外交关系，但华盛顿仍是台湾最重要的国际支持者和武器供应国。

谷立言补充说：“特朗普政府领导下的美国，已将维护印太地区的和平列为首要任务之一。”这包括开展积极的外交活动，尤其在最高层级。

美国总统特朗普今年5月访华后，习近平预计9月24日访美。

谷立言表示：“即将举行的美中峰会是一个契机，可以在公平互惠的基础上，进一步推进战略稳定关系，避免误解和误判。”

谷立言指出，美国正加强在印太地区的存在和伙伴关系，以维持“有利的地区力量平衡”。

他续称：“第三，也是与今天讨论尤为相关的一点，我们（美国）支持台湾提升其自卫能力。”

赖清德政府持续重申两岸互补隶属，同时将增加台湾防务开支和军事现代化列为优先事项，明年的防务预算首次突破1万亿新台币（401亿新元）。