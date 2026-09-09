因举报多名学者涉嫌学术不端而受到关注的科普博主“耿同学讲故事”，获聘为浙江传媒学院科普产业学院特聘讲师。

据“浙江省科普联合会”微信公众号星期一（9月7日）消息，该会会长、浙江省政协原副主席周国辉听取耿同学关于科普视频创作近况，以及落户杭州后工作设想的介绍。

周国辉肯定耿同学敢于直言、追求真相。他说：“像耿同学这样敢于直言且做事严谨的年轻人，主动做了许多政府部门和相关机构分内之事，实属不易，是科技生态建设中的一股重要力量。”

周国辉也表示，作为关注度高、话题性强的博主，耿同学必须坚持正确导向，在继续关注科研诚信问题的同时，也应为优秀科技企业、科技创业者及突破性科研成果发声，讲好创新故事。

他认为，中国科技创新取得的成就证明相关政策有效，创新生态也在不断完善，但仍有一些问题需要研究和解决。

耿同学表示，自己从不与被曝光的科研人员或单位私下联系，学术打假不只是为了流量，更多的是社会责任，希望推动科研生态改善。

他的新账号“耿同学科创行”目前已启动。9月初，他在浙江德清举行的首届全国科普创作者大会上，获聘为浙江传媒学院科普产业学院特聘讲师。

耿同学本名耿洪伟，本科和硕士均毕业于吉林大学，后在北京航空航天大学攻读博士，未完成学业。今年4月起，他通过“耿同学讲故事”账号接连举报高校学者涉嫌学术造假。已有多所高校对他反映的问题作出处理，相关人员被追责。

浙江传媒学院由浙江省政府与中国国家广播电视总局共建。浙江省科普联合会则是由浙江省科协主管、高校和科研机构等共同发起成立的全省性科普社会组织。