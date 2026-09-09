彭博社引述知情者报道，中国大陆计划允许规模达5680亿美元（下同，7183亿新元）的社会保障基金，通过与香港之间的投资渠道购买境外债券。这是北京提振香港市场人民币资产需求的最新举措。

知情者称，此举将允许中国全国社会保障基金通过“债券通”南向通机制购买境外债券，而无须向中国监管机构申请境外投资额度。知情者补充说，这将有助于简化全国社保基金的投资运作，并为其投资香港债券市场提供另一渠道。

其中一名知情者透露，负责管理全国社会保障基金的全国社会保障基金理事会，正筹划通过外部资产管理机构进行“点心债”投资。

这一最新举措是大陆支持香港固定收益和货币市场发展、进一步推动人民币国际化的更广泛措施之一。

随着中国境内债券市场收益率徘徊在历史低位附近，中国投资者日益转向海外寻求更高回报。

与此同时，中国企业通常仍愿意在境外支付更高的融资溢价，以吸引更多投资者。例如，国家电网公司上个月发行了一笔票面利率为2.18%的10年期“点心债”，比随后一周发行的同期限境内债券高出约20个基点。

全国社会保障基金理事会最新年度报告显示，截至2025年底，其境外投资规模为5800亿元人民币（1093.23亿新元），占总资产的15.23%。理事会称，主要海外市场债券收益率处于历史高位，为投资提供了机遇。2025年，全国社保基金整体投资收益率为13.22%。

中国在2021年推出债券通“南向通”，为大陆机构投资者提供经由香港购买离岸债券的合规渠道。该机制最初以银行为主要参与者，如今已成为大陆金融机构投资海外固定收益产品的重要途径，使其无须依赖“合格境内机构投资者”机制。

根据彭博行业研究，7月份中国大陆机构通过债券通“南向通”增持约496亿元人民币的境外债券，境外债券市场由此连续第14个月录得资金净流入，流入规模创六个月来新高。

彭博行业研究称，扩大“南向通”额度应有助于引导更多境内资金投资范围更广的境外资产，尤其是“点心债”。