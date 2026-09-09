中国官方进一步规范车企向供应商付款的要求，鼓励车企在验收合格后30天内向中小企业供应商支付货款，最长不得超过60天。对于故意拖延付款或被中小企业投诉较多的车企，相关部门将联合约谈并督促整改。

中国工业和信息化部、市场监管总局星期一（9月7日）发布《关于推动汽车企业规范供应商账款支付优化账期管理的通知》，明确账期起算、验收期限及支付方式等要求，防止车企通过拖延验收、使用票据等方式变相延长账期。

通知规定，供应商账期从货物、工程或服务交付并验收合格之日起计算。汽车零部件等生产性物料须在接收后三个工作日内完成验收，逾期未验收视为合格；确需装车验证的零部件，则须在接收后五个工作日内完成车辆下线检验。

对于每月供货两次以上的供应商，双方可协商设定原则上不超过一个月的供货周期，并在周期结束后集中对账。从该周期中点至完成付款的时间，不得超过账期上限。

在付款期限方面，车企须遵守合同约定；已公开作出账期承诺的，合同支付期限不得超过承诺期限。未按期付款的，应依法支付逾期利息。

通知特别提出，鼓励车企在货物验收合格后30天内向中小企业供应商付款，最长在60天内完成支付，并鼓励全部使用现金。合同未明确支付方式的，须以现金支付中小企业账款，不得用商业汇票或应收账款电子凭证等替代。

通知鼓励优先采用银行转账、电汇等现金方式或银行承兑汇票付款，不得强迫或变相强迫供应商接受商业承兑汇票、供应链票据等非现金方式。使用票据付款的，应合理控制比例，并在合同中明确提前变现所需贴现成本的承担方式。

通知也禁止车企以缩短账期为由压低供货价格。双方仍在议价期间的，应按合同安排先行支付部分款项，再根据最终价格多退少补。

通知还提到，车企须于每年7月底和1月底前，分别向工信部提交半年度和年度报告。工信部将委托第三方机构，每年对企业付款情况开展调研评估，并公开结果。

对于应付账款规模大、故意拉长账期或被中小企业投诉较多的车企，工信部、市场监管总局等部门将联合约谈、督促整改；涉及违法违规的，将予以惩处。

工信部相关负责人表示，付款期限过长是汽车行业非理性竞争的典型表现。去年6月，17家重点车企承诺向供应商付款的账期不超过60天，平均账期已有缩短，但部分企业的子公司、分公司执行情况存在差异，仍须持续改善。

这名负责人指出，账期起算标准不一、验收条件不明确等问题，可能变相延长付款期限。与成熟的跨国车企相比，中国重点车企的账期管理仍有改善空间。

据彭博社汇编的数据，理想汽车、零跑汽车等企业在最近半年度的付款周期，最长达184天。部分分析师认为，一些车企依赖供应链融资，掩盖了不断增加的债务负担。