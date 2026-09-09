中国国务院总理李强星期二（9月8日）要求把最好的资源留给人民，将盘活改造的公共空间、服务设施、生态资源等优先用于满足民生需求。他并要求把解决群众急难愁盼摆在优先位置，找准亟需解决的短板问题，拿出实实在在举措改善居住生活条件。

据新华社报道，中国国务院星期二进行第二十一次专题学习，以“高质量推进城市更新、促进城市内涵式发展”为主题，由李强主持。中国城市规划学会理事长杨保军在会上作讲解；国务院副总理丁薛祥、何立峰，国务委员吴政隆作交流发言。

李强在听取讲解和交流发言后指出，这些年中国新型工业化、新型城镇化深入推进，人口形势、发展动能、房地产市场等发生深刻变化，城市发展加快转向内涵式发展。

他续指，城市更新成为现阶段城市工作的重要抓手，成为改善居住条件、增进民生福祉的重要途径，成为扩大内需、加快动能转换的重要载体。

李强要求在实践中持续深化对城市发展规律的认识，坚持以人为本高质量推进城市更新，走出一条中国特色城市现代化新路子。

他表示，要全面践行人民城市理念，把以人民为中心的发展思想贯彻到城市更新全过程，体现到具体政策和行动上。

李强要求把最好的资源留给人民，将盘活改造的公共空间、服务设施、生态资源等优先用于满足民生需求。把解决群众急难愁盼摆在优先位置，找准亟需解决的短板问题，拿出实实在在举措改善居住生活条件。

他并要求准确把握城市更新的实践内涵，全面落实城市更新各项任务。突出增强防灾减灾能力，积极防范应对洪涝、火灾、地震等各类灾害，以“六张网”建设为契机合理提高重要城市和灾害多发地区关键基础设施设防标准。

“六张网”建设是中国在“十五五”（2026年至2030年）规划时期提出的现代化基础设施重大战略任务，指的是统筹推进水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网的重大基础设施规划与建设。

国家发展改革委等部门明确，“十五五”时期“六张网”的总投资预计超过10万亿元（人民币，下同，1.9亿新元），2026年当年的相关重点领域建设投资就超过7万亿元。

李强星期二也要求突出提高宜居宜业水平，从群众生活起居、文化休闲、就学就医就业等场景出发，统筹推进住房、小区、社区到城区的更新改造，加快老旧街区厂区转型升级，积极导入新产业新业态，全面提升城市功能品质和发展活力。

他并要求突出塑造城市特色风貌，注重发挥城市设计的引领作用，保护好景观格局、历史文脉，传承好城市记忆。

李强强调，城市更新是个系统工程，必须加强统筹协调，凝聚强大合力。要加大政府投入力度，加强要素资源保障，统筹用好各类政策性资金，强化财政金融协同，推动重大工程项目建设。

他还要求更好发挥市场力量作用，加强信贷支持，完善城市更新基金等金融工具，构建多元化可持续投融资体系。要加快完善政策制度体系，强化法治保障，根据城市更新的实践需要，适时调整优化规划、用地、财税、金融等方面的相关政策、法律法规和标准规范。