香港首任特首董建华星期二（9月8日）晚逝世，香港现任特首李家超星期三（9日）在社媒发文，董建华一生以“报效国家，服务香港”为己任，他对董建华的辞世深感哀痛，并称董建华毕生为香港所作的巨大贡献，“将永存我们心中”。

李家超星期三上午在脸书发文称，在董建华的卓越领导下，为香港顺利回归祖国，贯彻落实“一国两制”方针和《基本法》做出了卓越贡献。

李家超说，在任七年多期间，董建华带领香港成功抵御亚洲金融风暴的冲击，并带领港人一同努力面对各方面的挑战，让香港经济强劲复苏，社会保持繁荣稳定。

李家超进一步说，董建华更以前瞻视野建立机制，促进香港与中国大陆经贸联系与协同发展，为香港长远竞争力奠下重要基础，对香港贡献尤多。

董建华在2005年离任特首后，担任中国全国政协副主席。李家超对此说，董建华继续在国家层面建言献策，继续为香港的繁荣安定和持续发展作出贡献。

李家超也提到，董建华积极组织民间力量，推动香港与国际社会的深度交流，提升香港在国际舞台上的角色和影响力。

李家超最后在贴文中写道，董建华一生以“报效国家，服务香港”为己任，他对董建华的辞世深感哀痛，“他（董建华）毕生为香港所作的巨大贡献将永存我们心中”。

董建华办公室公布，董建华星期二安详辞世，并形容董建华为人刚正不阿，胸怀家国，鞠躬尽瘁，其高风亮节的精神，将永垂不朽，长存心中。

新华社星期三上午报道形容，董建华是“一国两制”杰出贡献者，著名的爱国人士，杰出的社会活动家，中国共产党的亲密朋友。

香港第三任特首梁振英星期三（9日）凌晨也在脸书发文悼念，赞扬董建华高瞻远瞩地谋划香港的长远发展，解决深层次民生问题。