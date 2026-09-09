在中国本土车企竞争加剧、国内需求疲弱等压力下，三大日系车企8月在华新车销量均同比下滑，其中日产和本田销量更几近腰斩。

综合日本共同社和日经中文网报道，三大日系车企8月在华新车销量星期二（9月8日）全部出炉。其中，日产汽车销量为2万8275辆，同比下降52%，降幅连续两个月超过50%。中国内需疲弱，加上原油价格上涨冲击汽油车需求，是销量大跌的主要原因。

日产表示，随着市场环境迅速变化，在华竞争日益激烈。中东局势紧张推高原油价格后，中国消费者减少购买汽油车的趋势持续。7月，日产主力汽油车型“轩逸”销量已同比大跌七成。

本田9月4日公布，8月在华新车销量同比下降50%，至2万6749辆。由于本田产品仍以汽油车为主，未能充分承接消费者转向电动车和插电式混合动力车（PHV）的需求。中国多地8月又遭遇暴雨等自然灾害，本田称，这也影响了到店客流。

此外，丰田9月4日公布的数据显示，8月在华新车销量同比下降23%，至11万8400辆，连续第七个月下滑。除整体市场需求走弱外，中东局势紧张推高油价，也持续打击汽油车销量。

中国汽车市场整体需求也呈现疲态。中国乘联分会星期二公布，8月全国乘用车市场零售154万辆，同比下滑24%，今年以来的累计乘用车零售销量下降超过20%。