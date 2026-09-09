美国财长贝森特本周警告称，如果美国在与中国的人工智能（AI）竞赛中落败，将面临严重后果，凸显特朗普政府对中国科技进展的焦虑日益加深。

据彭博社报道，贝森特星期二（9月8日）于右翼网站布赖特巴特新闻网（Breitbart News）在华盛顿举行的活动上表示，如果中国赢得这场竞赛，美国就没有明天可言。

他并暗示即使美国拥有庞大的国防预算，也无法保障国家安全。“如果他们在AI领域把我们远远甩在后面，那么其他一切都不重要了。”

这番言论似乎是针对美国国内一些反对大型数据中心在自家社区兴建的声音。美国总统特朗普上月末警告，美国民众对这类项目日益强烈的反弹构成经济威胁，也可能让中国在AI竞赛中占据优势。

中国目前规划中的数据中心项目，已有超过一半位于人口较少的北部和西北部，远离大都会区。

贝森特的言论也凸显美国对中国开放权重AI模型的忧虑。这些模型的能力已接近美国同类产品，但用户使用成本却低得多。尽管美国一直试图阻止中国取得其最先进技术，这种情况仍然出现。